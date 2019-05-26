Стало известно, когда Макгрегор полностью восстановится после травмы
Стало известно, когда экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпиона Конор Макгрегор полностью восстановится после травмы руки. Предположения появились на страницах зарубежных СМИ.
По данным издания ESPN, Макгрегор сможет вернуться в спорт ближе к концу лета или ранней осенью. Несмотря на сделанное ранее заявление об отставке, спортсмен, по информации инсайдеров, планирует возобновить спортивную карьеру. Как сообщают источники, переговоры о поединке Макгрегора были запланированы с организацией Ultimate Fighting Championship. Планировалось, что боец продолжит карьеру в июле, однако встретиться участникам так и не удалось.
Конор Макгрегор не выходил на ринг с момента его поражения в бою с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Сам ирландский боец сообщает в своем Instagram, что проводит интенсивные тренировки и спарринг-сессии и ничто не в состоянии его остановить.