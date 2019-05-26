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Спорт

Стало известно, когда Макгрегор полностью восстановится после травмы

Стало известно, когда экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпиона Конор Макгрегор полностью восстановится после травмы руки. Предположения появились на страницах зарубежных СМИ.
Стало известно, когда Макгрегор полностью восстановится после травмы

По данным издания ESPN, Макгрегор сможет вернуться в спорт ближе к концу лета или ранней осенью. Несмотря на сделанное ранее заявление об отставке, спортсмен, по информации инсайдеров, планирует возобновить спортивную карьеру. Как сообщают источники, переговоры о поединке Макгрегора были запланированы с организацией Ultimate Fighting Championship. Планировалось, что боец продолжит карьеру в июле, однако встретиться участникам так и не удалось.

Конор Макгрегор не выходил на ринг с момента его поражения в бою с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Сам ирландский боец сообщает в своем Instagram, что проводит интенсивные тренировки и спарринг-сессии и ничто не в состоянии его остановить.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 12:39


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Стало известно, когда Макгрегор полностью восстановится
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