В России дефицит патологоанатомов составил 3 тысячи человек
В России отмечена нехватка представителей профессии “патологоанатом”, а суммарный дефицит составляет порядка 3 тысяч человек. Такие данные озвучены в отечественном Минздраве.
В отчете ведомства указано, что нехватка специалистов достигает почти 30%, если рассчитывать по среднему коэффициенту совместительства. В общем показателе на территории России обеспеченность штатными должностями патологоанатомов оказалась на уровне 52%, что является невысоким показателем. Наблюдается в стране и ухудшение ресурсной базы патологоанатомических отделений, что касается недостаточной оснастки технологическим оборудованием.
По оценкам за 2018 год, почти 22 тысячи заключительных клинических диагнозов, как выяснилось после проверки, не отвечали реальным причинам смерти. В то же время за минувший год в России выполнено официально почти 470 тысяч патологоанатомических вскрытий.