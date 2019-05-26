В ВОЗ отнесли игроманию и переутомление к психическим расстройствам
Представители ВОЗ признали, что игроманию, а также переутомление можно отнести к категории психических расстройств. Соответствующий документ был одобрен и официально вступит в силу уже с начала 2022 года.
Под игроманией эксперты подразумевают чрезмерную увлеченность человека компьютерными, а также видеоиграми. Чтобы расстройство было официально диагностировано, такое “помешательство” должно наблюдаться на протяжении года, негативно отражаясь на семейных, профессиональных и социальных сферах жизни. В тоже время многие представители индустрии компьютерных игр считают, что для причисления игромании к расстройствам недостаточно научной базы.
СЭВ, или переутомление тоже получило статус психического расстройства, поскольку данный фактор отражается на здоровье человека. Хотя его и раньше считали отклонением от нормального состояния, в новой классификации состояние описывается как истощение на физическом и психическом уровне, спровоцированное хроническим стрессом, связанным с работой.