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Здоровье / Отдых

В ВОЗ отнесли игроманию и переутомление к психическим расстройствам

Представители ВОЗ признали, что игроманию, а также переутомление можно отнести к категории психических расстройств. Соответствующий документ был одобрен и официально вступит в силу уже с начала 2022 года.
В ВОЗ отнесли игроманию и переутомление к психическим расстройствам

Под игроманией эксперты подразумевают чрезмерную увлеченность человека компьютерными, а также видеоиграми. Чтобы расстройство было официально диагностировано, такое “помешательство” должно наблюдаться на протяжении года, негативно отражаясь на семейных, профессиональных и социальных сферах жизни. В тоже время многие представители индустрии компьютерных игр считают, что для причисления игромании к расстройствам недостаточно научной базы.

СЭВ, или переутомление тоже получило статус психического расстройства, поскольку данный фактор отражается на здоровье человека. Хотя его и раньше считали отклонением от нормального состояния, в новой классификации состояние описывается как истощение на физическом и психическом уровне, спровоцированное хроническим стрессом, связанным с работой.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:44


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