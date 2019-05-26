Физики в ходе экспериментов над водой получили вещество, которого нет на Земле
Физики в ходе экспериментов над водой получили вещество, аналогов которому нет на Земле. Во время новой серии опытов ученые не смогли обнаружить переходы, которые бы указывали на "двуличность" воды.
Ученые подвергли воду воздействию одного из мощнейших лазеров на планете. Во время эксперимента жидкость одновременно нагрелась и сжалась, при этом давление в ней увеличилось до 100 гигапаскалей, что в миллион раз превосходит обычное атмосферное давление на Земле. Температура воды мгновенно возросла до 1 700 градусов Цельсия и преобразовалась в кристаллический лед, а не в газ или перегретую жидкость, как ожидали авторы эксперимента. Полученную фазу назвали суперионным льдом, который заметно отличается от обычного.
Новый лед оказался одновременно жидким, горячим и твердым, у него черный оттенок, а по своей структуре он напоминает металл. Весит суперионный лед в 4 раза больше обычного. По словам авторов исследования, вероятнее всего на других планетах вода существует именно в такой необычной для Земли форме.