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Наука

Физики в ходе экспериментов над водой получили вещество, которого нет на Земле

Физики в ходе экспериментов над водой получили вещество, аналогов которому нет на Земле. Во время новой серии опытов ученые не смогли обнаружить переходы, которые бы указывали на "двуличность" воды.
Физики в ходе экспериментов над водой получили вещество, которого нет на Земле

Ученые подвергли воду воздействию одного из мощнейших лазеров на планете. Во время эксперимента жидкость одновременно нагрелась и сжалась, при этом давление в ней увеличилось до 100 гигапаскалей, что в миллион раз превосходит обычное атмосферное давление на Земле. Температура воды мгновенно возросла до 1 700 градусов Цельсия и преобразовалась в кристаллический лед, а не в газ или перегретую жидкость, как ожидали авторы эксперимента. Полученную фазу назвали суперионным льдом, который заметно отличается от обычного.

Новый лед оказался одновременно жидким, горячим и твердым, у него черный оттенок, а по своей структуре он напоминает металл. Весит суперионный лед в 4 раза больше обычного. По словам авторов исследования, вероятнее всего на других планетах вода существует именно в такой необычной для Земли форме.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 12:49


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