В Китае впервые запечатлели на камеру панду-альбиноса
В заповеднике Вэньчуань-Улун (Китай, Сычуань) впервые запечатлели необычную панду-альбиноса. Распространившиеся в Сети снимки животного сделаны камерой, оборудованной датчиками движения.
Китайские исследователи говорят, панда-альбинос уже достаточно взрослая, ей не менее 1-2 лет. Необычный вид животного с полностью белой шерстью, такого же цвета когтями и красными глазами свидетельствует о мутации гена в популяции. При этом отмечается, что запечатлённый на фото бамбуковый медведь ведёт обычный для своего вида образ жизни и, скорее всего, полностью здоров. Единственным минусом альбиноса учёные считают большую чувствительность к солнцу и выделяющийся на фоне сородичей окрас, что заставляет животного тщательнее «маскироваться» в окружающей среде.
В дальнейшем руководство китайского заповедника планирует установить на территории дополнительные камеры с датчиками движения. Это позволит им наблюдать за поведением панды-альбиноса в дикой природе, а также поэтапно фиксировать взросление животного.