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Шоу-бизнес

Внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной продала её квартиру с личными вещами

Внучка актрисы Анна Трегубенко продала жильё без ведома её бабушки. Лидия Федосеева-Шукшина осталась шокирована событием.
Внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной продала её квартиру с личными вещами

Российский актёр Сергей Пускепалис, писатель Захар Прилепин и режиссер Эдуард Бояков открыли первый международный кинофестиваль «Герои и время» в городе Железноводск. Мероприятие посетили многие звёзды, в том числе пригласили актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Артистка стала одной из жюри конкурса. Публика радо встретила и поприветствовала её, особенно отметила костюм актрисы. Лидию Федосееву-Шукшину это внимание растрогало и она поделилась, что совсем недавно была вынуждена поменять весь гардероб.

Актриса рассказала, что внучка без разрешения продала квартиру артистки, где были личные вещи и самые красивые костюмы. Из-за нервов она потеряла почти 10 килограмм.

В прошлом году Анна Трегубенко, внучка знаменитой артистки, продала квартиру в Санкт-Петербурге. По словам музыканта Бари Алибасова, Лидия Федосеева-Шукшина еле смогла ходить, ведь это был её родной дом. Антиквариат и личные вещи исчезли.

СМИ сразу бросились писать и снимать шоу о событии в семье актрисы. Лидия Федосеева-Шукшина говорит, что не обращает внимание на сплетни и продолжает жить своей жизнью. Ведь в современном мире деньги правят всем.

Артистка рассказывает, что благодаря молитвам она пережила это событие. Музыкант Бари Алибасов поддерживает и подбадривает ее.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 14:29


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