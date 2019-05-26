Внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной продала её квартиру с личными вещами
Внучка актрисы Анна Трегубенко продала жильё без ведома её бабушки. Лидия Федосеева-Шукшина осталась шокирована событием.
Российский актёр Сергей Пускепалис, писатель Захар Прилепин и режиссер Эдуард Бояков открыли первый международный кинофестиваль «Герои и время» в городе Железноводск. Мероприятие посетили многие звёзды, в том числе пригласили актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Артистка стала одной из жюри конкурса. Публика радо встретила и поприветствовала её, особенно отметила костюм актрисы. Лидию Федосееву-Шукшину это внимание растрогало и она поделилась, что совсем недавно была вынуждена поменять весь гардероб.
Актриса рассказала, что внучка без разрешения продала квартиру артистки, где были личные вещи и самые красивые костюмы. Из-за нервов она потеряла почти 10 килограмм.
В прошлом году Анна Трегубенко, внучка знаменитой артистки, продала квартиру в Санкт-Петербурге. По словам музыканта Бари Алибасова, Лидия Федосеева-Шукшина еле смогла ходить, ведь это был её родной дом. Антиквариат и личные вещи исчезли.
СМИ сразу бросились писать и снимать шоу о событии в семье актрисы. Лидия Федосеева-Шукшина говорит, что не обращает внимание на сплетни и продолжает жить своей жизнью. Ведь в современном мире деньги правят всем.
Артистка рассказывает, что благодаря молитвам она пережила это событие. Музыкант Бари Алибасов поддерживает и подбадривает ее.