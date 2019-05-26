В Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5

Согласно озвученным сведениям, толчки в Перу наблюдались около 07:40 по времени UTC. Эпицентр землетрясения расположен в 83 км к юго-востоку от местного округа Лагунас. Также уточняются данные о том, что очаг подземных толчков залегал на глубине свыше 105 км. При этом некоторые источники, ссылаясь на представителей Геологической службы, уточняют, что реальная магнитуда землетрясения составила 8.На данный момент отсутствует информация о том, повлекло ли случившееся в Перу какие-либо разрушения или человеческие жертвы.

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Автор: Марина Вебер

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