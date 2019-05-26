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Происшествия

В Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5

В Перу утром 26 мая имело место землетрясение, чья магнитуда достигла отметки 7,5. На это указывают данные, зафиксированные специалистами USGS.
В Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5

Согласно озвученным сведениям, толчки в Перу наблюдались около 07:40 по времени UTC. Эпицентр землетрясения расположен в 83 км к юго-востоку от местного округа Лагунас. Также уточняются данные о том, что очаг подземных толчков залегал на глубине свыше 105 км. При этом некоторые источники, ссылаясь на представителей Геологической службы, уточняют, что реальная магнитуда землетрясения составила 8.

На данный момент отсутствует информация о том, повлекло ли случившееся в Перу какие-либо разрушения или человеческие жертвы.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:42


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