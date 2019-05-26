Эксперты назвали самые лучшие мобильные телефоны для 5G
Эксперты из Великобритании представили вниманию самые лучшие мобильные телефоны, которые раскрывают все возможности 5G. Выводы специалистов опубликовало издание The Sun.
По словам экспертов, многих людей нынешняя связь полностью устраивает, но пятое поколение мобильной связи имеет некоторые ключевые преимущества. Раскрыть все возможности поможет подходящий телефон. Одним из плюсов является лучшее соединение в многолюдных местах, таких как вокзалы и стадионы, где сети 4G испытывают трудности, так как одновременно используется большое количество устройств. Другим бонусом является быстрое скачивание фильма. В этом же списке совместное использование сетевых игр, примеру, Harry Potter Wizards Unite на основе определения местоположения дополненной реальности. Лидирует в списке устройств аппарат - OnePlus 7 Pro 5G с 6,67-дюймовым дисплеем. 16-мегапиксельная селфи-камера выскакивает из корпуса телефона при необходимости. Он может заряжаться от нуля до 50% за 20 минут.
Второе место занимает в списке Samsung Galazy S10 5G, оснащенный 6,7-дюймовый дисплей с фронтальной камерой и датчиком разблокировки отпечатков пальцев, скрытым на экране. Не отстает от лидеров в использовании 5G и модель Oppo Reno 5G, имеющая 48-мегапиксельную заднюю камеру. Не менее хорош в данном вопросе Xiaomi Mi Mix 3 5G, селфи-камера у которого спрятана в задней части и появляется при нажатии на 6,3-дюймовый экран.