Юлия Ковальчук появилась на премии RU.TV в розовом платье, мечтая разрушить стереотипы
Отечественная певица Юлия Ковальчук побывала на вручении премии RU.TV, куда надела розовое платье. Таким образом артистка надеется разрушить стереотипы о нарядах такого цвета.
В своем профиле на просторах Instagram Юлия Ковальчук поделилась фото с RU.TV, где она позирует перед фотографами в розовом шелковом платье в пол. Дополнить образ артистка предпочла сумочкой чернильного оттенка. При этом в соцсети певица объяснила такой выбор наряда своим желанием разрушить стереотип, что блондинка в розовом — банально. Своим мнением по поводу ее образа звезда призвала делиться в комментариях, признавшись, что влюбилась в платье.
Подписчики Юлии Ковальчук признали, что даже в таком ярком виде знаменитость выглядела великолепно. Также многие высказались о том, что обычно не наряд красит человека, а наоборот. Оценить пост “лайками” успели свыше 26 тысяч юзеров.