Наташа Королева не успела купить своей маме билет на концерт Аллы Пугачевой
Наташа Королева рассказала, по какой причине ее мать не смогла попасть на грандиозное юбилейное шоу Аллы Пугачевой. Всему виной то, что певица не входит в «близкий круг» друзей Примадонны.
По словам Наташи Королевой, ее мать, как и многие другие, мечтала попасть на шоу Аллы Пугачевой, приуроченное 70-летнему юбилею певицы, однако сбыться ее мечтам, было не суждено. Все дело в том, что 45-летняя певица не входит в «близкий круг» Аллы Борисовны, а потому не смогла попросить у нее лично пару билетов для своей семьи. Звонки друзьям результата не дали, а купить билеты в кассе она не могла, поскольку их мгновенно разобрали перекупщики. По словам Наташи Королевой, ее мать ради шоу Пугачевой даже отказалась от поездки в Киев, но она сама поздно спохватилась, поэтому достать билетов ей не удалось. Мама оказалась "в пролете", и очень огорчилась, однако ничего не поделаешь.
К слову, пользователи Сети предполагают, что Наташа Королева не смогла попасть на шоу Аллы Пугачевой по причине личной неприязни юбилярши. Когда и по какой причине испортились отношения между певицами неизвестно, однако не исключено, что Примадонне в преддверии грандиозного концерта было просто не до распространения билетов. На то, что не получили личное приглашение на шоу, жаловались тогда и многие другие знаменитости, в том числе бывший зять именинницы Владимир Пресняков.