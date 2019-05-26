Наташа Королева не успела купить своей маме билет на концерт Аллы Пугачевой

По словам Наташи Королевой, ее мать, как и многие другие, мечтала попасть на шоу Аллы Пугачевой, приуроченное 70-летнему юбилею певицы, однако сбыться ее мечтам, было не суждено. Все дело в том, что 45-летняя певица не входит в «близкий круг» Аллы Борисовны, а потому не смогла попросить у нее лично пару билетов для своей семьи. Звонки друзьям результата не дали, а купить билеты в кассе она не могла, поскольку их мгновенно разобрали перекупщики. По словам Наташи Королевой, ее мать ради шоу Пугачевой даже отказалась от поездки в Киев, но она сама поздно спохватилась, поэтому достать билетов ей не удалось. Мама оказалась "в пролете", и очень огорчилась, однако ничего не поделаешь.К слову, пользователи Сети предполагают, что Наташа Королева не смогла попасть на шоу Аллы Пугачевой по причине личной неприязни юбилярши. Когда и по какой причине испортились отношения между певицами неизвестно, однако не исключено, что Примадонне в преддверии грандиозного концерта было просто не до распространения билетов. На то, что не получили личное приглашение на шоу, жаловались тогда и многие другие знаменитости, в том числе бывший зять именинницы Владимир Пресняков.

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Автор: Нина Лукашева

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