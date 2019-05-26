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Технологии

Обновление принесло в Windows 10 функцию переменного FPS для игр

После выхода нового обновления ОС Windows 10 обзавелась функцией переменного FPS для игр. Загрузить апдейт Windows 10 May 2019 Update уже можно через “Центр управлений” на ПК или ноутбуке.
Обновление принесло в Windows 10 функцию переменного FPS для игр

Для установки обновления потребуется наличие утилиты Media Creation Tool. Windows 10 обзавелась целым перечнем улучшений, в том числе переменным FPS, что порадует геймеров. Однако ощутить все преимущества новшества смогут лишь те, чьи устройства имеют поддерживающие такой функционал видеокарты. Притом по-умолчанию функция не активирована, но ее можно включить при желании.

Представители Windows отметили, что после активации переменного FPS потребуется перезапустить игру для вступления изменений в силу. Однако пока возможность не доступна на картах GeForce от NVIDIA. Предполагается, что это обусловлено не получившими соответствующего обновления драйверами.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:13


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