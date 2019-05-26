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Авто

В апреле кроссовер Infiniti QX60 оказался лидером по продажам бренда в России

Согласно итогам апреля, кроссовер Infiniti QX60 оказался лидером продаж китайского бренда на рынке России. Приобрести авто в дилерских центрах в прошлом месяце успели 152 автомобилиста.
В апреле кроссовер Infiniti QX60 оказался лидером по продажам бренда в России

При этом полученный результат на 5,6% лучше показателей, продемонстрированных Infiniti QX60 в прошлом году. Второе место по объему продаж принадлежит Infiniti QX50, реализованному в количестве 125 экземпляров. Отмечается, что это на 136% лучше прежних показателей. Тройку лидеров замыкает Infiniti QX80, внедорожник приобрели 104 раза, что более чем на 40% лучше предыдущих результатов. Заметно реже покупали Infiniti Q50, Q60, а также Q70 и Q30.

Всего же в течение апреля дилеры Infiniti сумели найти покупателей для 406 автомобилей. Это на 9,2% ниже результатов минувшего года, когда за этот же месяц было продано в сумме 447 транспортных средств.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:18


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