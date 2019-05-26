Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

По словам составителей Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов в России, данный сегмент стал популярным не только внутри страны, но и на глобальном рынке. Разнообразие моделей настолько громадно, что новичкам достаточно сложно разобраться в том, на какой автомобиль следует сделать ставку. Эксперты решили помочь в этом вопросе. Итак, лидером рейтинга оказался автомобиль. Данная модель заметно отличается своими прекрасными техническими характеристиками и возможностями по пересечению бездорожья. Речь идет о полноприводной комплектации с дорожным просветом в 2 018 мм, системой управления спуском и подъемом на уклонах, продуманной подвеской и сбалансированным мотором. При этом автомобиль, при всех своих достоинствах, отличается бюджетным ценником. Вторая строчка рейтинга досталась стильному британскому кроссоверу. Автомобиль замечательно ведет себя в сложных условиях и может дать фору любому современному внедорожнику. Третье место отошло. Главным достоинством этой модели считается новая подвеска E-Active с опциями «Curve» и «Rocking Mode». Она позволяет сохранять устойчивость и отлично проходить местность с большим количеством камней.Четвертая позиция досталась. Автомобиль отличается низким клиренсом, малыми углами заезда и съезда. У него отличная интеллектуальная система полного привода с электромотором на каждой оси. Машина прекрасно справляется с ездой в пустыне, на льду и даже способна преодолевать брод. Пятая строчка Топ отошла знаменитому кроссоверу. Последняя версия этого автомобиля получила множество технических доработок и новый дизайн. Автомобиль отличается фирменным мотором и системой полного привода под названием xDrive. Немалую роль в преодолении бездорожья играет специальный режим Rock.

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Автор: Нина Лукашева

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