Филипп Киркоров признался, что готов доверить своих детей Максиму Галкину и Екатерине Гусевой
Популярный российский эстрадный исполнитель, актёр и продюсер Филипп Киркоров в одном из недавних интервью рассказал о методах воспитания подрастающих детей и о том, кому может доверить Аллу-Викторию и Мартина. В связи с выступлениями ему нередко приходится просить друзей и знакомых «выручить», проведя время с сыном и дочерью.
Филипп Киркоров признаётся, 7-летнюю Аллу-Викторию и 6-летнего Мартина он старается воспитывать строго, приучая к самостоятельности. Тем не менее, как и большинство родителей, певец старается баловать детей и много времени проводить вместе, гуляя или путешествуя. При этом часто из-за работы он вынужден просить кого-то из друзей, родных или хороших знакомых выступить в роли няньки, на что они с радостью соглашаются, сообщает «Пятый канал».
Недавно Максим Галкин привёл детей Киркорова на премьеру мультфильма, так как звёздный отец работал и не мог сделать этого сам. Часто с Мартином и Аллой-Викторией остаётся отец певца Бедрос Киркоров или Екатерина Гусева, ди-джей и подруга «короля российской эстрады». Филипп Киркоров отмечает, родным людям он с охотой доверяет детей, зная, что о них обязательно позаботятся.