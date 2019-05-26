Tesla Model 3 сразилась в гонке против BMW M3 и Audi RS4
Tesla Model 3 приняла участие в гонке, где ее противниками выступили BMW M3 и Audi RS4. Соответствующий заезд решили организовать специалисты иностранного издания Carwow.
Модель Audi RS4 может похвастаться наличием мотора на 2.9 литра, способного генерировать 450 лошадиных сил при 600 Нм крутящего момент. Для авто доступен полный привод, как и в случае с Tesla Model 3. При этом последняя использует пару электромоторов, чья суммарная мощность равна 450 “лошадкам”, а крутящий момент достигает 640 Нм. У BMW M3 привод только задний, объем двигателя равен 3.0 литрам, а генерировать авто при 550 Нм в состоянии 430 “лошадей”.
Сравнение проходило в рамках гонок по прямой дистанции. Также имело место испытание на торможение и некоторые другие виды проверок с участием указанных моделей.