Tesla Model 3 сразилась в гонке против BMW M3 и Audi RS4

Модель Audi RS4 может похвастаться наличием мотора на 2.9 литра, способного генерировать 450 лошадиных сил при 600 Нм крутящего момент. Для авто доступен полный привод, как и в случае с Tesla Model 3. При этом последняя использует пару электромоторов, чья суммарная мощность равна 450 “лошадкам”, а крутящий момент достигает 640 Нм. У BMW M3 привод только задний, объем двигателя равен 3.0 литрам, а генерировать авто при 550 Нм в состоянии 430 “лошадей”.Сравнение проходило в рамках гонок по прямой дистанции. Также имело место испытание на торможение и некоторые другие виды проверок с участием указанных моделей.

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Автор: Марина Вебер

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