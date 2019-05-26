EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Происшествия

В Томске обрушился строительный кран

В Томске обрушился строительный кран. По информации региональной поисково-спасательной службы, вследствие происшествия пострадал один человек.
В Томске обрушился строительный кран

Инцидент произошел около половины двенадцатого дня в воскресенье, 26 мая. Строительный кран, работающий на площадке на улице Ивановского в Томске, упал на боковую сторону и придавил стрелой кабину, в которой находился машинист. Нога человека оказалась зажатой. Деблокировать пострадавшего пришлось при помощи спасателей, которые задействовали для спасения человека гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

Сообщается, что сотрудники ПСС передали пострадавшего медикам бригады службы скорой помощи. На данный момент какой-либо информации о самочувствии машиниста нет. Остальные подробности выясняются.

Читайте также: В Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5

Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 12:33


Читайте также
Выбросивший с 4 этажа собаку мужчина арестован в Петербурге
На видео попал домашний кот, наблюдающий за полетом сияющих
Жуткое нашествие змей в Челябинской области попало на видео
Сергей Зверев осуждён за пикет, проведённый на Красной
Вдова Сергея Доренко Юлия уличила дочерей журналиста во лжи
В Кировской области в лесу обнаружен труп новорожденного
Жительница Лас-Вегаса запечатлела на видео загадочный столб
В Астраханской области одновременно пропало трое подростков
Умер буйный пассажир, из-за которого в Домодедово вернули
В Свердловской области в массовом ДТП погиб 1 человек, еще
Нападение на Арнольда Шварценеггера в Африке попало на видео
Озвучена причина возвращения в "Шереметьево" летевшего в
Добавление комментария
Последние новости
26.05, 12:33 В Томске обрушился строительный кран
26.05, 12:33 В России на базе процессоров “Эльбрус” построили
26.05, 12:29 Названы пять ошибок использования солнцезащитных кремов
26.05, 12:28 Wi-Fi Alliance ограничил действия Huawei
26.05, 12:20 Джордж Клуни переживает за безопасность своей семьи
26.05, 12:14 Компания HRE Wheels распечатала на 3D-принтере титановые
26.05, 12:08 Рене Зеллвегер заявила, что никакая карьера не стоит
26.05, 12:02 Одинокие пациенты пренебрегают лечением
26.05, 11:53 Актриса Мария Горбань довольна своей внешностью и против
26.05, 11:48 Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов примут участие в новом
26.05, 11:43 Медики включили трудоголиков в зону риска по ОРВИ
26.05, 11:42 В Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5
26.05, 11:42 Эксперты назвали самые лучшие мобильные телефоны для 5G
26.05, 11:39 Владимир Пресняков не стал поздравлять Кристину
26.05, 11:33 Ксения Бородина отругала дочь Теону из-за рисунков на
26.05, 11:28 Уфологи обнаружили в Антарктиде портал в параллельные
26.05, 11:22 Названы методы похудения, которые не действуют
26.05, 11:20 В России дефицит патологоанатомов составил 3 тысячи
26.05, 10:58 Настя Каменских опровергла слухи о беременности
26.05, 10:56 Ученые выяснили, от чего зависит отношение к сновидениям