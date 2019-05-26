В Томске обрушился строительный кран. По информации региональной поисково-спасательной службы, вследствие происшествия пострадал один человек.
Инцидент произошел около половины двенадцатого дня в воскресенье, 26 мая. Строительный кран, работающий на площадке на улице Ивановского в Томске, упал на боковую сторону и придавил стрелой кабину, в которой находился машинист. Нога человека оказалась зажатой. Деблокировать пострадавшего пришлось при помощи спасателей, которые задействовали для спасения человека гидравлический аварийно-спасательный инструмент.
Сообщается, что сотрудники ПСС передали пострадавшего медикам бригады службы скорой помощи. На данный момент какой-либо информации о самочувствии машиниста нет. Остальные подробности выясняются.