Концерт Анны Семенович на Кубани чуть не сорвался из-за погоды
Непогода чуть не сорвала концерт российской певицы Анны Семенович на Кубани. В Instagram артистка разместила видео, где поклонники ждут её выступление.
Анна Семенович рассказала, что за 15 лет её музыкальной карьеры впервые погода помешала выступлению. Из-за сильного ветра и проливного дождя артистка опоздала на собственный концерт.
Певица пошутила и сказала, что выступила на сцене благодаря ластам. Она пообещала вернуться на Кубань и ещё раз выступить перед преданными поклонниками. Артистка искренне поблагодарила присутствующих за любовь и стойкость.
Анна Семенович порадовала фанатов хитом «Хочешь». Певица поделилась, что в клипе она была совершенно другим человеком, потому что визажисты загримировали её до неузнаваемости. Говорили, что ради съёмок артистка вынуждена была набрать вес, но потом подтвердилось, что это всего лишь сплетни.