Концерт Анны Семенович на Кубани чуть не сорвался из-за погоды

Анна Семенович рассказала, что за 15 лет её музыкальной карьеры впервые погода помешала выступлению. Из-за сильного ветра и проливного дождя артистка опоздала на собственный концерт.Певица пошутила и сказала, что выступила на сцене благодаря ластам. Она пообещала вернуться на Кубань и ещё раз выступить перед преданными поклонниками. Артистка искренне поблагодарила присутствующих за любовь и стойкость.Анна Семенович порадовала фанатов хитом «Хочешь». Певица поделилась, что в клипе она была совершенно другим человеком, потому что визажисты загримировали её до неузнаваемости. Говорили, что ради съёмок артистка вынуждена была набрать вес, но потом подтвердилось, что это всего лишь сплетни.

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Автор: Теодорович Анастасия

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