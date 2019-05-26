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Шоу-бизнес

Дочь Дмитрия Маликова показала фото с подросшим младшим братом

Дочь исполнителя Дмитрия Маликова поделилась с общественностью фото в компании младшего брата. Сопутствующий пост Стефания Маликова опубликовала на личной странице в Instagram.
Дочь Дмитрия Маликова показала фото с подросшим младшим братом

В своем профиле на просторах соцсети Стефания Маликова опубликовала кадр, где она позирует перед камерой, удерживая на руках своего младшего брата Марка. В подписи к публикации дочь известного артиста задала риторический вопрос себе же о том, как жила до появления родственника. Схожий кадр на личной странице в Instagram опубликовал и Дмитрий Маликов, отметив, что его дочь уже совсем большая, а сын — еще маленький.

Мальчик появился на свет в январе минувшего года и вскоре отметит свое 1,5-летие. Певец делился, что очень рад появлению маленького наследника, ведь теперь имеет возможность проводить с ним много времени, что не удавалось, когда Стефания Маликова была маленькой.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:48


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