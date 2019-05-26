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Технологии

Apple начнет предупреждать пользователей о замедлении iPhone перед обновлением

Apple начнет предупреждать пользователей о замедлении iPhone перед установкой нового обновления. Ранее компания также добавила в iOS возможность отключения соответствующего параметра.
Apple начнет предупреждать пользователей о замедлении iPhone перед обновлением

Соответствующее соглашение Apple заключила с британским ведомством CMA. Это подразумевает, что теперь владельцы устройств на базе iOS перед началом загрузки нового обновления будут получать уведомление, что их iPhone после установки ПО начнет работать с замедлением. Таким образом, у пользователей появится возможность либо подтвердить обновление прошивки, либо оставить прежние параметры ради сохранения высокой производительности.

Фактически, власти Британии обеспечили пользующимся iPhone гражданам защиту их прав на государственном уровне. Пока неясно, начнет ли действовать аналогичное правило в других странах.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:53


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