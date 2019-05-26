Названы пять ошибок использования солнцезащитных кремов

«Женщины часто пренебрегают своими голенями, в то время как наиболее распространенным местом для мужчин является злокачественная меланома на груди, спине и коже головы», - отмечает специалист.

По словам дерматолога Хивы Фасихи в La Roche-Posay, солнцезащитный крем помогает предотвратить рак кожи и является лучшим антивозрастным ухаживающим продуктом. Установленным правилом является распределение средства за 15 минут перед выходом на улицу, затем повторно каждые два часа. В тоже время многочисленные исследования показали, что большинство людей не наносят состав достаточно плотно, чтобы получить уровень защиты, обещанный SPF. Желательно, чтобы состав включал в себя витамин Е для защиты от воздействия свободных радикалов.Не менее распространенной оплошностью служит использование просроченного продукта, который теряет свои свойства. Даже если сама текстура сохранена, эффективность фильтров UVR снижается после установленного производителем срока годности.Стоит учитывать и тот факт, что 25% крема смывается во время 20-минутного погружения в море, что доказано экспериментальным путем. К снижению защиты добавляется повышенная потливость и подвижность. Эксперты отмечают, что несмотря на новые формулы средств, нельзя игнорировать никакие участки тела. Пропущенными областями чаще всего являются ноги, уши, область ключицы, нос, задняя часть шеи, губы.Перед покупкой солнцезащитного крема необходимо убедиться, что он защищает как от UVA лучей, проникающих глубоко в кожу и вызывают старение, так и от UVB лучей, вызывающих ожог. Экономность в данном случае может стоить здоровья.

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Автор: Ващенко Ольга

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