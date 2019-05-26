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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» раскрыла секрет своих стройных ног

Звезда популярного комедийного проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова раскрыла секрет своих стройных ног. Своей тайной знаменитость поделилась в микроблоге соцсети Instagram.
Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» раскрыла секрет своих стройных ног

По словам Юлии Михалковой, никакой особой загадки в ее секрете стройных ног нет. Нужно просто больше бегать и меньше кушать вредных продуктов. Звезда напомнила, что ее тренировки можно увидеть в Stories, при этом призвала не огорчаться, если не получается не есть, ведь всегда можно взять свое интеллектом и чувством юмора. Пост-откровение Юлия Михалкова сопроводила эффектной фотографией, на которой позирует в розовом боди и ярко-красных полусапожках. Также знаменитость призналась, что у нее в день публикации секрета было особенно хорошее настроение. Подписчикам понравилась откровенность Юлии Михалковой, однако согласились с ее словами далеко не все.
Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» раскрыла секрет своих стройных ног

Многие поклонницы заявили, они считают секретом стройных ног генетику. Они уверены, что нужно просто родиться с красивой фигурой, ну а для тех, кому не повезло, всегда есть фотошоп. При этом некоторые пользователи раскритиковали Юлию Михалкову за то, что она уподобляется таким «безмозглым» личностям, как Волочкова, Глюкоза и Семенович. Публикация, в которой звезда «Уральских пельменей» раскрыла секрет стройных ног, собрала свыше 17 000 отметок «Нравится» и большое количество самых разных комментариев, в числе которых оказались и признания в любви.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 15:26


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