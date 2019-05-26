Сати Казанова поделилась с подписчиками советами "хорошей жены"
Отечественная певица, актриса и модель Сати Казанова на странице в Instagram поделилась советами, как стать «хорошей женой». При этом сама экс-участница группы «Фабрика» не всегда следует названным правилам, но очень старается.
Сати Казанова вышла замуж около двух лет, но несмотря на небольшой опыт семейной жизни уже составила правила «хорошей жены», которыми поделилась с подписчиками в соцсети. Певица призналась, что очень любит шопинг, считая, у каждой женщины должна быть гардеробная – место «смены декораций» для погружения в «чувственность и женскую суть». Всем супругам исполнительница советует обязательно работать. Во-первых, время домохозяек в прошлом, а во-вторых – так у супруги меньше времени на ссоры и разногласия с мужем, что укрепляет брак.
Также Сати Казанова рекомендует следить за словами, в пылу семейных «разборок» можно оскорбить супруга, поэтому лучше полчаса помолчать, переосмыслив ситуацию и подобрав нужные фразы для разговора. Третий совет «хорошей жене» от певицы – внешний вид, за которым нужно следить постоянно и очень тщательно. Мужчина дома должен расслабляться, для чего необходимо всегда быть красивой и сексуальной. Стоит радовать супруга нарядами и интриговать взглядом «с хитринкой» - это сделает жизнь ярче, а отношения - более открытыми и крепкими.