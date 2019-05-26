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Шоу-бизнес

Сати Казанова поделилась с подписчиками советами "хорошей жены"

Отечественная певица, актриса и модель Сати Казанова на странице в Instagram поделилась советами, как стать «хорошей женой». При этом сама экс-участница группы «Фабрика» не всегда следует названным правилам, но очень старается.
Сати Казанова поделилась с подписчиками советами "хорошей жены"

Сати Казанова вышла замуж около двух лет, но несмотря на небольшой опыт семейной жизни уже составила правила «хорошей жены», которыми поделилась с подписчиками в соцсети. Певица призналась, что очень любит шопинг, считая, у каждой женщины должна быть гардеробная – место «смены декораций» для погружения в «чувственность и женскую суть». Всем супругам исполнительница советует обязательно работать. Во-первых, время домохозяек в прошлом, а во-вторых – так у супруги меньше времени на ссоры и разногласия с мужем, что укрепляет брак.

Также Сати Казанова рекомендует следить за словами, в пылу семейных «разборок» можно оскорбить супруга, поэтому лучше полчаса помолчать, переосмыслив ситуацию и подобрав нужные фразы для разговора. Третий совет «хорошей жене» от певицы – внешний вид, за которым нужно следить постоянно и очень тщательно. Мужчина дома должен расслабляться, для чего необходимо всегда быть красивой и сексуальной. Стоит радовать супруга нарядами и интриговать взглядом «с хитринкой» - это сделает жизнь ярче, а отношения - более открытыми и крепкими.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 14:01


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