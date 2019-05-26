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Здоровье

Ученые нашли связь между целью в жизни и сниженным риском ранней смерти

Наличие в жизни человека цели позволяет сократить риск ранней смерти. Соответствующие заключения сделаны учеными из США, представляющими Мичиганский университет.
Ученые нашли связь между целью в жизни и сниженным риском ранней смерти

Наблюдение велось за более чем 8 тысячами граждан старше 50-летнего возраста. Они проходили различные тесты и анкетирования, также эксперты оценивали наличие в жизни человека цели и то, насколько он к ней стремится. За время многолетней работы 776 граждан скончались, их смерти впоследствии соотносились с тем, была ли у покойных мечта. В учет принимались и другие факторы, включая возраст, пол, наличие вредных привычек и т.д.

В итоге среди тех, кто имел четкую цель в жизни и стремился к ней, умерли 17 человек, в то время среди граждан с наименьшей мотивацией смертность составила 83 индивида. Для более конкретных заключений ученые намереваются провести дополнительные исследования по этой теме.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:12


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