Ученые связали первую группу крови с высоким уровнем богатства
Люди с наличием первой группы крови чаще становятся богатыми, чем носители остальных. Соответствующие заключения сделаны учеными из Японии по итогам проведенного исследования.
Оценив связь между группой крови и чертами характера, эксперты пришли к выводу, что обладатели первой группы обычно отличаются лидерскими качествами. Они стремятся к лидерству в обществе и готовы идти к этому, поэтому в итоге таким лицам удается разбогатеть. Представители второй группы крови являются трудоголиками, отличаясь терпеливостью и усидчивостью, смешанными со страхом подвести близких. Однако из-за этого такие люди редко добиваются успехов, в том числе финансовых.
У тех, кто имеет третью группу крови, немало творческих талантов, они знакомы со многими темами и готовы поддержать любой разговор. Хотя креативность позволяет таким личностям зарабатывать, у них недостаточно воли для сохранения и наращивания капитала. Носителей четвертой группы крови японские ученые называют прирожденными дипломатами, способными находить подход к каждому. Деньги они не считают главным, поэтому редко владеют ими в большом количестве.