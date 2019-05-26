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Наука

Ученые связали первую группу крови с высоким уровнем богатства

Люди с наличием первой группы крови чаще становятся богатыми, чем носители остальных. Соответствующие заключения сделаны учеными из Японии по итогам проведенного исследования.
Ученые связали первую группу крови с высоким уровнем богатства

Оценив связь между группой крови и чертами характера, эксперты пришли к выводу, что обладатели первой группы обычно отличаются лидерскими качествами. Они стремятся к лидерству в обществе и готовы идти к этому, поэтому в итоге таким лицам удается разбогатеть. Представители второй группы крови являются трудоголиками, отличаясь терпеливостью и усидчивостью, смешанными со страхом подвести близких. Однако из-за этого такие люди редко добиваются успехов, в том числе финансовых.

У тех, кто имеет третью группу крови, немало творческих талантов, они знакомы со многими темами и готовы поддержать любой разговор. Хотя креативность позволяет таким личностям зарабатывать, у них недостаточно воли для сохранения и наращивания капитала. Носителей четвертой группы крови японские ученые называют прирожденными дипломатами, способными находить подход к каждому. Деньги они не считают главным, поэтому редко владеют ими в большом количестве.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:39


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