Эксперты назвали способы защиты зрения от экранов телефонов
Смартфоны негативно влияют на глаза. Специалисты поделились, как сохранить зрение от воздействия телефонов.
По словам экспертов издания «Волгоградская правда.ру», за последние 25 лет у людей на 35 % упало зрение. Это связано с ежедневным использованием смартфонов.
Если человек часто работает с телефоном, желательно придерживаться простых советов. Во-первых, необходимо делать перерывы каждые 20 минут. Чтобы глаза не сильно уставали, специалисты советуют чаще моргать.
Во-вторых, эксперты рекомендуют увеличить шрифт на телефоне и не держать близко возле лица. Если работа связана с Интернетом, лучше использовать компьютер.