Священник Александр Микушин назвал фильм “Т-34” пошлостью

При этом Микушин подчеркнул, что кинокартина фактически оскорбляет чувства верующих граждан, поскольку в ней поддерживающие религию люди выглядят нелепо. Священнослужитель добавил, что в некоторых фильмах времен СССР верующие личности показывались более “красиво и правильно”, приведя в пример ленту “Они сражались за Родину” и некоторые другие.По мнению Александра Макушина, создатели “Т-34” позаимствовали некоторые идеи из картины “Жаворонок”. Священнику показалось, что нацист из фильма чрезмерно вежливый, ребенок — счастливый, хотя всюду война, а узники концлагеря “откормленные”. Закончил деятель тем, что назвал ленту “звенящей пошлостью” отечественного кинематографа.

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Автор: Марина Вебер

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