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Культура

Священник Александр Микушин назвал фильм “Т-34” пошлостью

Барнаульский священник Александр Микушин считает пошлостью военную ленту “Т-34”, режиссером которой выступил Алексей Сидоров. Своим мнением по поводу фильма представитель церкви поделился в Facebook.
Священник Александр Микушин назвал фильм “Т-34” пошлостью

При этом Микушин подчеркнул, что кинокартина фактически оскорбляет чувства верующих граждан, поскольку в ней поддерживающие религию люди выглядят нелепо. Священнослужитель добавил, что в некоторых фильмах времен СССР верующие личности показывались более “красиво и правильно”, приведя в пример ленту “Они сражались за Родину” и некоторые другие.

По мнению Александра Макушина, создатели “Т-34” позаимствовали некоторые идеи из картины “Жаворонок”. Священнику показалось, что нацист из фильма чрезмерно вежливый, ребенок — счастливый, хотя всюду война, а узники концлагеря “откормленные”. Закончил деятель тем, что назвал ленту “звенящей пошлостью” отечественного кинематографа.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:50


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