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На бумажных деньгах и пластиковых картах обнаружены смертельные супербактерии

Кредитная фирма LendEDU, США, и эксперты сайта money.co.uk проверили, насколько грязны деньги и пластиковые карты на самом деле. Как выяснилось, на них обнаружены смертельные супербактерии. Статья соответствующего содержания опубликована в издании The Sun.
На бумажных деньгах и пластиковых картах обнаружены смертельные супербактерии

В исследовании проверялись разного рода поверхности по оценке «показателя микробов» - чем выше число, тем загрязненнее образец. Как выяснилось, некоторые пластиковые карты имели до 1206 единиц по сравнению с предметами в ресторанах, которые должны иметь оценку 10 или менее. Даже столб в метро оказался чище, чем наличные деньги в этом отношении. В следующем анализе эксперты исследовали три наименования банкноты и монеты, которые находятся в обращении в Великобритании. Результаты показали, что до 78% они были покрыты различными бактериями. Две из них являются устойчивыми к антибиотикам супербактериями, названными Всемирной организацией здравоохранения в качестве основной угрозы.
На бумажных деньгах и пластиковых картах обнаружены смертельные супербактерии

Специалисты также отметили опасную тенденцию в плане того, что люди не моют руки после посещения туалета, особенно это касается общественных мест. Именно в этом помещении можно подцепить патоген. Ученые из Оксфордского университета также пришли к выводу, что обычная банкнота может содержать более 26 000 типов бактерий, среди которых кишечная палочка.

Для минимизации рисков для здоровья эксперты советуют протирать пластиковые карты специализированными средствами. По возможности использовать безналичные платежи. Соблюдать правила гигиены.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 13:11


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