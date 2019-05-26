Ольга Бузова призвала Филиппа Киркорова выступить с ней дуэтом на “Евровидении”
Ольга Бузова обратилась к Филиппу Киркорову с призывом объединиться с ней в дуэт ради выступления в рамках “Евровидения”. Соответствующее предложение к коллеге ведущая “Дома-2” разместила на странице в Instagram.
В своем профиле Бузова опубликовала видео с церемонии вручения премии RU.TV. В рамках последней певице вручили награду за наиболее внушительный и преданный фан-клуб, поэтому певица в посте поблагодарила фолловеров за поддержку, посещение ее концертов и то, что они ее слушают. Получить награду звезда попросила Филиппа Киркорова, который, хоть и не ожидал этого, но вышел на сцену за статуэткой. За это исполнительница выразила ему отдельную благодарность.
По мнению Ольги Бузовой, они с певцом похожи, поскольку оба не боятся быть собой и идут собственным путем. Киркорова звезда назвала “королем”, а его своей “королевой”, в финале предложив объединиться в дуэт и презентовать его в ходе “Евровидения”, передает “ГлобалМСК.ру”.