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Шоу-бизнес

Ольга Бузова призвала Филиппа Киркорова выступить с ней дуэтом на “Евровидении”

Ольга Бузова обратилась к Филиппу Киркорову с призывом объединиться с ней в дуэт ради выступления в рамках “Евровидения”. Соответствующее предложение к коллеге ведущая “Дома-2” разместила на странице в Instagram.
Ольга Бузова призвала Филиппа Киркорова выступить с ней дуэтом на “Евровидении”

В своем профиле Бузова опубликовала видео с церемонии вручения премии RU.TV. В рамках последней певице вручили награду за наиболее внушительный и преданный фан-клуб, поэтому певица в посте поблагодарила фолловеров за поддержку, посещение ее концертов и то, что они ее слушают. Получить награду звезда попросила Филиппа Киркорова, который, хоть и не ожидал этого, но вышел на сцену за статуэткой. За это исполнительница выразила ему отдельную благодарность.

По мнению Ольги Бузовой, они с певцом похожи, поскольку оба не боятся быть собой и идут собственным путем. Киркорова звезда назвала “королем”, а его своей “королевой”, в финале предложив объединиться в дуэт и презентовать его в ходе “Евровидения”, передает “ГлобалМСК.ру”.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:44


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