Эксперты рассказали о правилах безопасного загара

В результате медицинских исследований выяснилось, что тип кожи играет важную роль при пребывании на солнце. Люди со светлыми волосами, бледной кожей и голубым или серым цветом глаз могут загорать без солнцезащитного средства приблизительно 5-7 минут.Более смуглые и темноволосые могут оставаться на солнце дольше. Но все же есть риск получить ожоги.Специалисты советуют пользоваться солнцезащитными средствами с высоким уровнем защиты. Рекомендуют обновлять крем или спрей каждые два часа во время загара.

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Автор: Теодорович Анастасия

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