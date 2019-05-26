EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Здоровье

Эксперты рассказали о правилах безопасного загара

Загорать на солнце необходимо правильно и определенное количество времени. Врачи поделились несколькими советами безопасного загара.
Эксперты рассказали о правилах безопасного загара


В результате медицинских исследований выяснилось, что тип кожи играет важную роль при пребывании на солнце. Люди со светлыми волосами, бледной кожей и голубым или серым цветом глаз могут загорать без солнцезащитного средства приблизительно 5-7 минут.

Более смуглые и темноволосые могут оставаться на солнце дольше. Но все же есть риск получить ожоги.

Специалисты советуют пользоваться солнцезащитными средствами с высоким уровнем защиты. Рекомендуют обновлять крем или спрей каждые два часа во время загара.

Читайте также: Ученые нашли связь между целью в жизни и сниженным риском ранней смерти

Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 15:01


Читайте также
Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно
На 3D-изображениях показали, как голова ребенка меняет
Предпочитающие легкие сигареты рискуют заболеть раком не
Медики назвали 3 смертельные болезни, основным симптомом
Названы симптомы по определению заболевания печени
В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет
Медики рассказали, как по консистенции кала распознать рак
Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле
Эксперты назвали 12 признаков больных почек
Медики назвали главные причины воспаления седалищного нерва
Диетолог уточнила норму сахара без особого вреда для
Врачи рассказали о причинах отеков и способах борьбы с ними
Добавление комментария
Последние новости
26.05, 15:33 Поэтесса Людмила Петрушевская празднует 81-летие
26.05, 15:26 Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» раскрыла секрет
26.05, 15:25 Ученые назвали лучшие методы борьбы с депрессией
26.05, 15:21 Эксперты назвали способы защиты зрения от экранов
26.05, 15:15 Сильвестр Сталлоне озвучил идею для продолжения серии
26.05, 15:08 Сергей Шнуров прокомментировал скандал на шоу “Голос.
26.05, 15:01 Эксперты рассказали о правилах безопасного загара
26.05, 14:55 Мария Максакова запретила матери Дениса Вороненкова
26.05, 14:50 Священник Александр Микушин назвал фильм “Т-34” пошлостью
26.05, 14:44 Ольга Бузова призвала Филиппа Киркорова выступить с ней
26.05, 14:39 Ученые связали первую группу крови с высоким уровнем
26.05, 14:36 Ученые создали высокодетализированную визуализацию
26.05, 14:29 Внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной продала её
26.05, 14:28 В США арестован экс-менеджер Стэна Ли Кийя Морган
26.05, 14:12 Ученые нашли связь между целью в жизни и сниженным
26.05, 14:04 Врачи заявили, что владельцы собак неправильно
26.05, 14:01 Сати Казанова поделилась с подписчиками советами
26.05, 13:53 Apple начнет предупреждать пользователей о замедлении
26.05, 13:48 Дочь Дмитрия Маликова показала фото с подросшим младшим
26.05, 13:41 Филипп Киркоров признался, что готов доверить своих