Сергей Шнуров прокомментировал скандал на шоу “Голос. Дети”
Сергей Шнуров решил впервые прокомментировать скандал, случившийся на шоу “Голос. Дети” после победы дочери Алсу. Из-за выявления факта накрутки голосов итоги финала на Первом канале решили отменить.
Сергей Шнуров поделился, что едва ли не каждый раз, когда открывает новости, натыкается на что-то связанное с детским “Голосом” и спорами по этому поводу. Фронтмен “Ленинграда” убежден, что проблеме уделяют чрезмерное внимание, и создается впечатление, что придерживающиеся разных точек зрения стороны готовы “пустить друг другу кровь”. Изданию “Амурская правда” певец заявил, что к таким инцидентам нужно относиться проще, поскольку речь идет об обычном шоу.
При этом музыкант также признался, что готов снова стать наставником взрослого “Голоса”, и ответит согласием, если ему поступит соответствующее предложение от организаторов.