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Шоу-бизнес

Сергей Шнуров прокомментировал скандал на шоу “Голос. Дети”

Сергей Шнуров решил впервые прокомментировать скандал, случившийся на шоу “Голос. Дети” после победы дочери Алсу. Из-за выявления факта накрутки голосов итоги финала на Первом канале решили отменить.
Сергей Шнуров прокомментировал скандал на шоу “Голос. Дети”

Сергей Шнуров поделился, что едва ли не каждый раз, когда открывает новости, натыкается на что-то связанное с детским “Голосом” и спорами по этому поводу. Фронтмен “Ленинграда” убежден, что проблеме уделяют чрезмерное внимание, и создается впечатление, что придерживающиеся разных точек зрения стороны готовы “пустить друг другу кровь”. Изданию “Амурская правда” певец заявил, что к таким инцидентам нужно относиться проще, поскольку речь идет об обычном шоу.

При этом музыкант также признался, что готов снова стать наставником взрослого “Голоса”, и ответит согласием, если ему поступит соответствующее предложение от организаторов.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:08


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