Сильвестр Сталлоне озвучил идею для продолжения серии “Рокки”
Сильвестр Сталлоне озвучил идею для продолжения серии фильмов “Рокки”. Слова голливудского актера прозвучали в рамках презентации пятой части ленты “Рэмбо”, проходившей недавно.
Согласно заявлению Сталлоне, следующая часть, повествующая о жизни Рокки Бальбоа, может рассказать зрителю о боксере-эмигранте. В частности, персонаж в исполнении актера начнет работать с бойцом, который приехал из другой страны и живет на новом месте незаконно. При этом звезда Голливуда также озвучил мнение, что данная лента будет иметь отличия от спин-оффов о Криде.
Премьера фильма “Рэмбо: Последняя кровь” в России состоится только 19 сентября. При этом первая часть серии увидела мир еще во второй половине 1970-х и впоследствии была удостоена статуэтки “Оскара”. Последующие эпизоды хоть и собирали большую кассу, получали преимущественно негативные отзывы от критиков.