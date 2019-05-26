EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Авто

Эксперты опубликовали Топ-5 советов для продления жизни турбированного мотора

Независимые эксперты опубликовали Топ-5 советов, которые помогут продлить жизнь турбированного мотора. Рейтинг составлен на основе публикаций множества профильных ресурсов и руководств по эксплуатации такого типа двигателей от различных производителей.
Эксперты опубликовали Топ-5 советов для продления жизни турбированного мотора

Моторы, усиленные турбонаддувом, обычно более легкие, а значит могут уменьшить массу самого автомобиля. При меньшем объеме они более приемистые и более мощные, а также отличаются высоким уровнем экономичности. На первом месте Топ-5 советов для продления жизни турбированного мотора оказалась рекомендация уделять особое внимание качеству масла и интервалам в его замене. Такие агрегаты очень восприимчивы к маслу, и менять его требуется чаще, точно также как и воздушный фильтр. Второй совет экспертов - регулярно проверять уровень масла и при необходимости вовремя его доливать. Дело в том, что турбонагнетатель обладает особенностью «поджирать» моторное масло. На третьем месте оказалась рекомендация о необходимости прогревать двигатель после старта, если он долго не работал. Не рекомендуется перегазовывать и сразу приводить агрегат в движение. Это будет способствовать износу турбины. Далее идет совет - требовательно подходить к качеству бензина. Эксперты рекомендуют использовать топливо с октановым числом не ниже рекомендованного, но еще лучше - с большим.

На последнем месте рейтинга оказалась рекомендация не глушить мотор сразу после поездки, особенно, если он работал на очень высоких оборотах и при высокой температуре. Нужно дать агрегату поработать несколько минут на холостом ходу, что позволит маслу прогоняться через турбину, тем самым отводя лишнее тепло. Данный совет, как и все другие, позволят автомобилю с турбированным мотором намного дольше работать, а его владельцу сохранить свои деньги, пишет издание Tarantas.news.

Читайте также: Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети

Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 15:49


Читайте также
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
У китайских дилеров появился кроссовер Hongqi HS7 на базе
Немцы о Lada Vesta SW: Не знаешь, чего ждать от русского
Эксперты назвали авто, гарантирующие успех у женщин
Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной
Обновленный китайский «клон» внедорожника Toyota LC Prado
Эксперты составили рейтинг самых уродливых машин в мире
Эксперты составили ТОП-10 лучших летних шин
Учёные из Швеции назвали самые гниющие и устойчивые к
Zotye T600 с заводским ГБО выходит на российский авторынок
Российские умельцы показали, как отремонтировать бампер
Армия США признала непригодными новейшие броневики Oshkosh
Добавление комментария
Последние новости
26.05, 16:25 В Южной Африке обнаружено внеземное органическое
26.05, 16:22 “Я не сумасшедший”: Сын актера Игоря Костолевского
26.05, 16:16 Мария Миронова оценила образ Елены Летучей в чёрном
26.05, 16:11 Врачи назвали продукты, которые снижают артериальное
26.05, 16:05 Беременная дочь Дмитрия Хворостовского сыграла свадьбу в
26.05, 15:59 Франц Клинцевич называет решение Гамбургского суда
26.05, 15:55 Сергей Лазарев с юмором воспринял слухи о появлении у
26.05, 15:54 Яна Рудковская надела наряд невесты спустя 10 лет после
26.05, 15:49 Эксперты опубликовали Топ-5 советов для продления жизни
26.05, 15:42 На видео попал смерч над водохранилищем в Ростове
26.05, 15:38 Ученые опровергли миф об эффективности капусты для
26.05, 15:33 Поэтесса Людмила Петрушевская празднует 81-летие
26.05, 15:26 Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» раскрыла секрет
26.05, 15:25 Ученые назвали лучшие методы борьбы с депрессией
26.05, 15:21 Эксперты назвали способы защиты зрения от экранов
26.05, 15:15 Сильвестр Сталлоне озвучил идею для продолжения серии
26.05, 15:08 Сергей Шнуров прокомментировал скандал на шоу “Голос.
26.05, 15:01 Эксперты рассказали о правилах безопасного загара
26.05, 14:55 Мария Максакова запретила матери Дениса Вороненкова
26.05, 14:50 Священник Александр Микушин назвал фильм “Т-34” пошлостью