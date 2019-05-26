Эксперты опубликовали Топ-5 советов для продления жизни турбированного мотора
Независимые эксперты опубликовали Топ-5 советов, которые помогут продлить жизнь турбированного мотора. Рейтинг составлен на основе публикаций множества профильных ресурсов и руководств по эксплуатации такого типа двигателей от различных производителей.
Моторы, усиленные турбонаддувом, обычно более легкие, а значит могут уменьшить массу самого автомобиля. При меньшем объеме они более приемистые и более мощные, а также отличаются высоким уровнем экономичности. На первом месте Топ-5 советов для продления жизни турбированного мотора оказалась рекомендация уделять особое внимание качеству масла и интервалам в его замене. Такие агрегаты очень восприимчивы к маслу, и менять его требуется чаще, точно также как и воздушный фильтр. Второй совет экспертов - регулярно проверять уровень масла и при необходимости вовремя его доливать. Дело в том, что турбонагнетатель обладает особенностью «поджирать» моторное масло. На третьем месте оказалась рекомендация о необходимости прогревать двигатель после старта, если он долго не работал. Не рекомендуется перегазовывать и сразу приводить агрегат в движение. Это будет способствовать износу турбины. Далее идет совет - требовательно подходить к качеству бензина. Эксперты рекомендуют использовать топливо с октановым числом не ниже рекомендованного, но еще лучше - с большим.
На последнем месте рейтинга оказалась рекомендация не глушить мотор сразу после поездки, особенно, если он работал на очень высоких оборотах и при высокой температуре. Нужно дать агрегату поработать несколько минут на холостом ходу, что позволит маслу прогоняться через турбину, тем самым отводя лишнее тепло. Данный совет, как и все другие, позволят автомобилю с турбированным мотором намного дольше работать, а его владельцу сохранить свои деньги, пишет издание Tarantas.news.