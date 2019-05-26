Ученые опровергли миф об эффективности капусты для увеличения женской груди
Ученые развенчали миф о том, что употребление свежей капусты помогает увеличить женскую грудь. Соответствующие выводы по итогам исследования сделаны британскими специалистами, представляющими MYA Cosmetic Surgery.
Авторы работы обнаружили, что довольно часто в Сети ищут статьи о способности зеленых листовых овощей, включая капусту и шпинат, содействовать увеличению груди. Такой эффект якобы обеспечивается за счет наличия в составе лигнанов, имитирующих в организме эстроген. Оказалось, что в действительности такая практика не имеет эффекта, размер женского бюста может меняться только из-за колебаний веса или гормонального фона в организме.
Если грудь после приема капусты действительно начала расти, настаивают ученые, это скорее стечение обстоятельств, чем реальная взаимозависимость. Прибегать к этому методу для увеличения бюста эксперты решительно не рекомендуют, передает издание “ПолитРоссия”.