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Здоровье

Ученые опровергли миф об эффективности капусты для увеличения женской груди

Ученые развенчали миф о том, что употребление свежей капусты помогает увеличить женскую грудь. Соответствующие выводы по итогам исследования сделаны британскими специалистами, представляющими MYA Cosmetic Surgery.
Ученые опровергли миф об эффективности капусты для увеличения женской груди

Авторы работы обнаружили, что довольно часто в Сети ищут статьи о способности зеленых листовых овощей, включая капусту и шпинат, содействовать увеличению груди. Такой эффект якобы обеспечивается за счет наличия в составе лигнанов, имитирующих в организме эстроген. Оказалось, что в действительности такая практика не имеет эффекта, размер женского бюста может меняться только из-за колебаний веса или гормонального фона в организме.

Если грудь после приема капусты действительно начала расти, настаивают ученые, это скорее стечение обстоятельств, чем реальная взаимозависимость. Прибегать к этому методу для увеличения бюста эксперты решительно не рекомендуют, передает издание “ПолитРоссия”.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:38


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