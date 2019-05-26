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Общество

На видео попал смерч над водохранилищем в Ростове

В Ростове над местным водохранилищем прошелся смерч, который местные жители смогли запечатлеть на видео. Соответствующий ролик впоследствии был обнародован на просторах YouTube.
На видео попал смерч над водохранилищем в Ростове

Редкое для России природное явление удалось заснять в Ворошиловском районе. Смерч “прокатился” над Ростовским морем, что, со слов очевидцев, наблюдалось во время грозы. Мощный атмосферный вихрь оставался в поле зрения ростовчан продолжительное время, вызвав удивление у местных жителей.

Также эксперты отмечают, что совсем недавно наблюдать смерч также могли в районе аэропорта “Платов” и недалеко от Таганрога.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:42


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