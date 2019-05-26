На видео попал смерч над водохранилищем в Ростове

В Ростове над местным водохранилищем прошелся смерч, который местные жители смогли запечатлеть на видео. Соответствующий ролик впоследствии был обнародован на просторах YouTube.
Редкое для России природное явление удалось заснять в Ворошиловском районе. Смерч “прокатился” над Ростовским морем, что, со слов очевидцев, наблюдалось во время грозы. Мощный атмосферный вихрь оставался в поле зрения ростовчан продолжительное время, вызвав удивление у местных жителей.
Также эксперты отмечают, что совсем недавно наблюдать смерч также могли в районе аэропорта “Платов” и недалеко от Таганрога.