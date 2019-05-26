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Врачи заявили, что владельцы собак неправильно выгуливают своих питомцев

Врачи из Британского общества хирургии руки сделали заявление, что большинство владельцев собак выгуливают своих питомцев неправильно, что приводит к травмированию. Суть заключается в неумелом использовании поводка. Статья соответствующего содержания опубликована в издании Express.
Врачи заявили, что владельцы собак неправильно выгуливают своих питомцев

По словам хирурга Ребекки Данлоп, довольно часто люди обращаются в медицинское учреждение с серьезными травмами, вызванных взаимодействием с поводками и ошейниками для собак. В этом списке переломы, вывихи пальцев, рваные раны, рубцы. Эксперт указывает на то, что натяжение приспособления для выгула домашнего животного не дает больше контроля над ним, особенно если это крупная собака, к примеру, лабрадор, средний вес которого составляет 30 килограмм. Рекомендуется держать поводок как можно более свободно.
«Обматывание длинного поводка вокруг запястья или кисти создает больше напряжения, в то время как они могут быть в наиболее возбужденном состоянии, приближаясь к парку, дороге или другим животным, и вы, скорее всего, будете травмированы. Собаки невероятно сильны, и чем они больше по размеру, тем выше вероятность неблагоприятного исхода событий», - отмечают эксперты.

Врачи заявили, что владельцы собак неправильно выгуливают своих питомцев

В качестве минимизирования получения повреждения не будет лишним использование ошейника с ручкой, особенно это касается крупных пород собак. Не стоит пользоваться так называемыми гибкими проводами с нейлоновой обмоткой, которые втягиваются и выдвигаются при нажатии кнопки. Они являются попросту опасными, приводя к ожогам. Частой ошибкой служит оборачивание поводка вокруг пальцев, чего не стоит делать.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 14:04


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