EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Яна Рудковская надела наряд невесты спустя 10 лет после свадьбы

Яна Рудковская предстала перед поклонниками в наряде невесты. Свое свадебное платье супруга Евгения Плющенко надела спустя 10 лет с момента вступления в брак, когда оно понадобилось ей в последний раз.
Яна Рудковская надела наряд невесты спустя 10 лет после свадьбы

В своем профиле на просторах Instagram Яна Рудковская разместила фото, где она сидит в своем саду в окружении цветов, повернувшись спиной к камере. На продюсере свадебный наряд, который она примерила впервые еще 10 лет назад, когда сочеталась узами брака с Евгением Плющенко. Теледива порадовалась тому, что спустя это время смогла без проблем снова надеть старое платье, намекая на то, что за десятилетие ее фигура осталась такой же стройной.

В комментариях фолловеры отметили, что наряд по-прежнему выглядит прекрасно, а сам кадр кажется очень эстетичным. Оценить публикацию лайками с момента размещения успели более 60 тысяч пользователей Сети.

Читайте также: Поэтесса Людмила Петрушевская празднует 81-летие

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:54


Читайте также
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую свадьбу
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Актер Филипп Васильев из-за жесткой диеты похудел на 40 кг
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Алла Пугачева назвала Валерия Меладзе виновным в ее провале
Актер Александр Носик сходил на встречу одноклассников
Добавление комментария
Последние новости
26.05, 16:25 В Южной Африке обнаружено внеземное органическое
26.05, 16:22 “Я не сумасшедший”: Сын актера Игоря Костолевского
26.05, 16:16 Мария Миронова оценила образ Елены Летучей в чёрном
26.05, 16:11 Врачи назвали продукты, которые снижают артериальное
26.05, 16:05 Беременная дочь Дмитрия Хворостовского сыграла свадьбу в
26.05, 15:59 Франц Клинцевич называет решение Гамбургского суда
26.05, 15:55 Сергей Лазарев с юмором воспринял слухи о появлении у
26.05, 15:54 Яна Рудковская надела наряд невесты спустя 10 лет после
26.05, 15:49 Эксперты опубликовали Топ-5 советов для продления жизни
26.05, 15:42 На видео попал смерч над водохранилищем в Ростове
26.05, 15:38 Ученые опровергли миф об эффективности капусты для
26.05, 15:33 Поэтесса Людмила Петрушевская празднует 81-летие
26.05, 15:26 Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» раскрыла секрет
26.05, 15:25 Ученые назвали лучшие методы борьбы с депрессией
26.05, 15:21 Эксперты назвали способы защиты зрения от экранов
26.05, 15:15 Сильвестр Сталлоне озвучил идею для продолжения серии
26.05, 15:08 Сергей Шнуров прокомментировал скандал на шоу “Голос.
26.05, 15:01 Эксперты рассказали о правилах безопасного загара
26.05, 14:55 Мария Максакова запретила матери Дениса Вороненкова
26.05, 14:50 Священник Александр Микушин назвал фильм “Т-34” пошлостью