Яна Рудковская надела наряд невесты спустя 10 лет после свадьбы
Яна Рудковская предстала перед поклонниками в наряде невесты. Свое свадебное платье супруга Евгения Плющенко надела спустя 10 лет с момента вступления в брак, когда оно понадобилось ей в последний раз.
В своем профиле на просторах Instagram Яна Рудковская разместила фото, где она сидит в своем саду в окружении цветов, повернувшись спиной к камере. На продюсере свадебный наряд, который она примерила впервые еще 10 лет назад, когда сочеталась узами брака с Евгением Плющенко. Теледива порадовалась тому, что спустя это время смогла без проблем снова надеть старое платье, намекая на то, что за десятилетие ее фигура осталась такой же стройной.
В комментариях фолловеры отметили, что наряд по-прежнему выглядит прекрасно, а сам кадр кажется очень эстетичным. Оценить публикацию лайками с момента размещения успели более 60 тысяч пользователей Сети.