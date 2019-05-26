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Политика

Франц Клинцевич называет решение Гамбургского суда русофобским и политизированным

Согласно решению Гамбургского суда, Россия должна немедленно освободить из-под ареста украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе осенью минувшего года. Российский политик, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич называет требование русофобским и политизированным, сообщает портал «Nation News».
Франц Клинцевич называет решение Гамбургского суда русофобским и политизированным

Украина обратилась в Гамбургский суд с требованием рассмотреть вопрос об освобождении Россией украинских моряков, в связи с чем 25 мая текущего года было вынесено решение о немедленном освобождении военнопленных. Глава государства Владимир Зеленский заявил, что вынесение приговора даёт РФ возможность возобновить переговоры с Украиной.

Франц Клинцевич считает высказывание украинского президента озвученной позицией Вашингтона, а решение Гамбургского суда – нарушающим международное право, провокационным и политически мотивированным. Он напомнил о российском журналисте Кирилле Вышинском, задержанном при предыдущей власти и сейчас содержащегося в украинской тюрьме. Политик говорит, что Зеленский сначала должен решить судьбу россиянина, а потом уже требовать выдачи нарушителей границы, которые совершали провокацию демонстративно.

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Автор: Шевцова Наталья
Сегодня, 15:59


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