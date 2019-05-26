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Здоровье

Врачи назвали продукты, которые снижают артериальное давление

Доктора рассказали, какие продукты помогают снизить высокое давление. Чтобы предотвратить гипертензию, их советуют употреблять каждый день.
Врачи назвали продукты, которые снижают артериальное давление

Свекольный сок содержит нитрат, который превращается в оксид азота. Вещество расширяет кровеносные сосуды. Следующим в списке определили молочные продукты. Большое количество кальция в организме нормализует давление.

Печеный картофель содержит магний и калий — это важные элементы при борьбе с повышенным давлением. Овощи белая фасоль и брокколи обогащают организм кальцием, калием и магнием.
Врачи назвали продукты, которые снижают артериальное давление


Лекарство каптоприл отлично может заменить яичный белок. Специалисты советуют начинать день с овсяной каши, так как это полезно для организма. Кроме того, овес содержит клетчатку, которая поддерживает верхний и нижний уровень давления.

Черный шоколад повышает эластичность сосудов. Также врачи рекомендуют употреблять фрукты, особенно бананы и гранат. Гранатовый сок полезен для гипертоников и эффективно снижает давление.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 16:11


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