Врачи назвали продукты, которые снижают артериальное давление
Доктора рассказали, какие продукты помогают снизить высокое давление. Чтобы предотвратить гипертензию, их советуют употреблять каждый день.
Свекольный сок содержит нитрат, который превращается в оксид азота. Вещество расширяет кровеносные сосуды. Следующим в списке определили молочные продукты. Большое количество кальция в организме нормализует давление.
Печеный картофель содержит магний и калий — это важные элементы при борьбе с повышенным давлением. Овощи белая фасоль и брокколи обогащают организм кальцием, калием и магнием.
Лекарство каптоприл отлично может заменить яичный белок. Специалисты советуют начинать день с овсяной каши, так как это полезно для организма. Кроме того, овес содержит клетчатку, которая поддерживает верхний и нижний уровень давления.
Черный шоколад повышает эластичность сосудов. Также врачи рекомендуют употреблять фрукты, особенно бананы и гранат. Гранатовый сок полезен для гипертоников и эффективно снижает давление.