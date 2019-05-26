Врачи назвали продукты, которые снижают артериальное давление

Свекольный сок содержит нитрат, который превращается в оксид азота. Вещество расширяет кровеносные сосуды. Следующим в списке определили молочные продукты. Большое количество кальция в организме нормализует давление.Печеный картофель содержит магний и калий — это важные элементы при борьбе с повышенным давлением. Овощи белая фасоль и брокколи обогащают организм кальцием, калием и магнием.Лекарство каптоприл отлично может заменить яичный белок. Специалисты советуют начинать день с овсяной каши, так как это полезно для организма. Кроме того, овес содержит клетчатку, которая поддерживает верхний и нижний уровень давления.Черный шоколад повышает эластичность сосудов. Также врачи рекомендуют употреблять фрукты, особенно бананы и гранат. Гранатовый сок полезен для гипертоников и эффективно снижает давление.

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Автор: Теодорович Анастасия

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