В США арестован экс-менеджер Стэна Ли Кийя Морган

Бывший менеджер знаменитого американского писателя и создателя множества персонажей комиксов Стэна Ли Кийя Морган был арестован в США. Правоохранители подозревают его в подлоге, а также незаконном обогащении и хищении.
Соответствующий ордер на арест выдан, по данным издания Associated Press, прокуратурой округа Лос-Анджелес. Экс-администратора Ли Кийя Моргана задержали в Аризоне. Следствие полагает, что подозреваемый наживался на славе создателя Marvel Comics. В мае 2018 года он присвоил себе 262 000 долларов, которые заработал Стэн Ли. Сообщается, что в минувшем году дочь знаменитого американского писателя потребовала запретить Моргану общаться с отцом. Менеджер, по словам заявительницы, пользуясь нестабильным состоянием здоровья родителя, пытался оградить его в общении с близкими людьми. Тогда адвокат подозреваемого заявил, что слова наследницы не соответствуют действительности.
Стэн Ли ушел из жизни в возрасте 95 лет в ноябре минувшего года. Он создал таких известных супергероев, как Железный Человек, Человек-паук, Халк и многих других. Незадолго до своей кончины писатель презентовал общественности нового героя. Им оказалась еще одна обладательница суперсилы - китайская певица Jewel (Сокровище).