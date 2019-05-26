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В США арестован экс-менеджер Стэна Ли Кийя Морган

Бывший менеджер знаменитого американского писателя и создателя множества персонажей комиксов Стэна Ли Кийя Морган был арестован в США. Правоохранители подозревают его в подлоге, а также незаконном обогащении и хищении.
В США арестован экс-менеджер Стэна Ли Кийя Морган

Соответствующий ордер на арест выдан, по данным издания Associated Press, прокуратурой округа Лос-Анджелес. Экс-администратора Ли Кийя Моргана задержали в Аризоне. Следствие полагает, что подозреваемый наживался на славе создателя Marvel Comics. В мае 2018 года он присвоил себе 262 000 долларов, которые заработал Стэн Ли. Сообщается, что в минувшем году дочь знаменитого американского писателя потребовала запретить Моргану общаться с отцом. Менеджер, по словам заявительницы, пользуясь нестабильным состоянием здоровья родителя, пытался оградить его в общении с близкими людьми. Тогда адвокат подозреваемого заявил, что слова наследницы не соответствуют действительности.

Стэн Ли ушел из жизни в возрасте 95 лет в ноябре минувшего года. Он создал таких известных супергероев, как Железный Человек, Человек-паук, Халк и многих других. Незадолго до своей кончины писатель презентовал общественности нового героя. Им оказалась еще одна обладательница суперсилы - китайская певица Jewel (Сокровище).

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 14:28


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