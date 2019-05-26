Беременная дочь Дмитрия Хворостовского сыграла свадьбу в Лондоне

Избранником наследницы Дмитрия Хворостовского стал Фелипе Меггиоларо Маркс, а на церемонии присутствовали члены звездного семейства. В частности, поздравить Марию с особенным днем пришли брат с сестрой, а также вдова известного артиста. Замуж девушка выходила в кружевном наряде, благодаря которому стало известно, что невеста находится в положении. Скрыть выступающий живот посредством наряда ей не удалось.Возлюбленная покойного Хворостовского отметила, что сам певец был бы рад видеть все свое семейство в сборе. Свою падчерицу она поблагодарила за приглашение, не оставив без внимания красоту церемонии. Между тем, для дочери артиста это вторая беременность, впервые мамой она стала летом минувшего года.

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Автор: Марина Вебер

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