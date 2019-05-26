Беременная дочь Дмитрия Хворостовского сыграла свадьбу в Лондоне
Беременная дочь покойного певца Дмитрия Хворостовского сыграла свадьбу в Лондоне. Мария появилась на свет в первом браке оперного исполнителя с балериной Светланой Ивановой.
Избранником наследницы Дмитрия Хворостовского стал Фелипе Меггиоларо Маркс, а на церемонии присутствовали члены звездного семейства. В частности, поздравить Марию с особенным днем пришли брат с сестрой, а также вдова известного артиста. Замуж девушка выходила в кружевном наряде, благодаря которому стало известно, что невеста находится в положении. Скрыть выступающий живот посредством наряда ей не удалось.
Возлюбленная покойного Хворостовского отметила, что сам певец был бы рад видеть все свое семейство в сборе. Свою падчерицу она поблагодарила за приглашение, не оставив без внимания красоту церемонии. Между тем, для дочери артиста это вторая беременность, впервые мамой она стала летом минувшего года.