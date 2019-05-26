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Шоу-бизнес

Мария Максакова запретила матери Дениса Вороненкова общаться с внуком

Мария Максакова решила ограничить общение своего маленького сына с матерью покойного Дениса Вороненкова. Ответ певицы на вопрос со стороны Людмилы Вороненковой о причинах такого поступка прозвучал в студии НТВ.
Мария Максакова запретила матери Дениса Вороненкова общаться с внуком

По словам Максаковой, ее покойный супруг находился в натянутых отношениях с матерью, и именно она приложила немало усилий, чтобы возобновить их общение. Знакомить внука с бабушкой или общаться с Людмилой Вороненковой лично оперная дива не собирается, обвиняя ее в том, что она ходит по различным телешоу и “поливает грязью” сына и саму артистку, заявляя, что ребенка последняя родила не от депутата.
Мария Максакова запретила матери Дениса Вороненкова общаться с внуком

По мнению Марии Максаковой, ее свекровь за деньги готова “удавить”, и поэтому она не хочет иметь с ней никаких дел. При этом мать Дениса Вороненкова слова невестки опровергает, обвиняя ту в клевете.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:55


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