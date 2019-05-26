Мария Максакова запретила матери Дениса Вороненкова общаться с внуком
Мария Максакова решила ограничить общение своего маленького сына с матерью покойного Дениса Вороненкова. Ответ певицы на вопрос со стороны Людмилы Вороненковой о причинах такого поступка прозвучал в студии НТВ.
По словам Максаковой, ее покойный супруг находился в натянутых отношениях с матерью, и именно она приложила немало усилий, чтобы возобновить их общение. Знакомить внука с бабушкой или общаться с Людмилой Вороненковой лично оперная дива не собирается, обвиняя ее в том, что она ходит по различным телешоу и “поливает грязью” сына и саму артистку, заявляя, что ребенка последняя родила не от депутата.
По мнению Марии Максаковой, ее свекровь за деньги готова “удавить”, и поэтому она не хочет иметь с ней никаких дел. При этом мать Дениса Вороненкова слова невестки опровергает, обвиняя ту в клевете.