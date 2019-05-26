Ученые создали высокодетализированную визуализацию делящейся стволовой клетки
Ученые из Института Аллена впервые в истории создали высокодетализированную визуализацию делящейся стволовой клетки, которая раскрывает секреты этого процесса. Статья соответствующего содержания опубликована в издании Science Alert.
Обновленный инструмент, получивший название Integrated Mitotic Stem Cell, позволяет пользователям просматривать и вращать модель деления стволовых клеток человека на основе данных. По словам специалистов, хотя в настоящее время имеются сходные материалы, но до сих не было объективного способа визуализировать все основные части клетки, работающие вместе во время митоза.
«Несмотря на то, что в человеческом организме ежедневно происходит примерно два триллиона делений клеток, сам процесс чрезвычайно сложен. Во время митоза каждая клетка должна не только реплицировать свои хромосомы, но и секвестрировать свою ДНК и другое содержимое, в конечном итоге разделившись на две идентичные дочерние клетки. Эти визуализации позволяют нам сразу смотреть на множество различных структур, накладывая их в одном и том же пространстве», - отмечают ученые.
На представленном материале можно увидеть, как украшенные флуоресцентной меткой, микротрубочки, клеточные мембраны, митохондрии выделяются. Открытие также послужит крайне необходимой базой того, как нормальные человеческие клетки делятся в сравнения с раковыми. Специалисты уже нашли «триггерную точку» на ранней стадии прометафазы, когда многие из 15 клеточных структур начинают резко меняться. Было замечено и то, что во время метафазы, непосредственно перед тем, как хромосомы начинают разделяться, клетка организована с наименьшими вариациями, с высокой степенью похожести.