Ученые создали высокодетализированную визуализацию делящейся стволовой клетки

«Несмотря на то, что в человеческом организме ежедневно происходит примерно два триллиона делений клеток, сам процесс чрезвычайно сложен. Во время митоза каждая клетка должна не только реплицировать свои хромосомы, но и секвестрировать свою ДНК и другое содержимое, в конечном итоге разделившись на две идентичные дочерние клетки. Эти визуализации позволяют нам сразу смотреть на множество различных структур, накладывая их в одном и том же пространстве», - отмечают ученые.





Обновленный инструмент, получивший название Integrated Mitotic Stem Cell, позволяет пользователям просматривать и вращать модель деления стволовых клеток человека на основе данных. По словам специалистов, хотя в настоящее время имеются сходные материалы, но до сих не было объективного способа визуализировать все основные части клетки, работающие вместе во время митоза.На представленном материале можно увидеть, как украшенные флуоресцентной меткой, микротрубочки, клеточные мембраны, митохондрии выделяются. Открытие также послужит крайне необходимой базой того, как нормальные человеческие клетки делятся в сравнения с раковыми. Специалисты уже нашли «триггерную точку» на ранней стадии прометафазы, когда многие из 15 клеточных структур начинают резко меняться. Было замечено и то, что во время метафазы, непосредственно перед тем, как хромосомы начинают разделяться, клетка организована с наименьшими вариациями, с высокой степенью похожести.

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Автор: Ващенко Ольга

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