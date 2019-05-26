Поэтесса Людмила Петрушевская празднует 81-летие

Русской поэтессе, прозаику Людмиле Петрушевской 26 мая исполнился 81 год. Её считают «лицом» короткометражки «Ежик в тумане».
Именинница уже много лет пишет сценарии в студии «Союзмультфильм». С российским художником-мультипликатором Юрием Норштейном они придумали и написали сценарий мультфильма «Сказка сказок», который полюбили зрители.
Студия «Союзмультфильм» поздравила поэтессу с этим чудесным днем и поблагодарили её за огромный труд.
Кстати, знаменитого героя мультипликации «Ежик в тумане» рисовали с образа Людмилы Петрушевской.