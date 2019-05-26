Мария Миронова оценила образ Елены Летучей в чёрном платье-бюстье
Российская телеведущая, журналист и продюсер Елена Летучая приняла участие в показе мод, пройдясь по подиуму в платье-бюстье чёрного цвета и длинных перчатках. Фото знаменитости не осталось незамеченным коллегами. Актриса Мария Миронова поставила под публикацией отметку «Нравится», оценив элегантность ведущей.
На странице в Instagram экс-ведущей программы «Ревизорро» Елены Летучей недавно появилось фото, сделанное на одном из модных показов. Ведущая прошлась по подиуму в роскошном, расшитом пайетками чёрном платье-бюстье, босоножках на шпильке и с прозрачными перчатками выше локтей на руках. Образ оценили многочисленные подписчики Летучей, поставив под публикацией более 30 тысяч отметок «Нравится».
Отметили новый пост Елены Летучей и коллеги, среди которых актриса Мария Миронова и певица Наргиз Закирова. В подписи к фото телеведущая пожелала всем поклонникам обрести покой и гармонию, отпустив из жизни лишних людей, приносящих ложь и страдания.