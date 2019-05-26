“Я не сумасшедший”: Сын актера Игоря Костолевского рассказал о встрече с Иисусом

С сыном Игоря Костолевского пообщались журналисты программы “Ты не поверишь!”. Он рассказал им, что не является сумасшедшим, в свое время закончил МГИМО и освоил профессию юриста. После выпуска молодой человек уехал учиться в США, мечтая стать режиссером, и именно там его застало “прозрение”. Мужчина уверяет, что видел Иисуса, когда тот пришел к нему, хотя это и звучит неправдоподобно, и он вряд ли бы поверил, скажи ему это кто-то другой.После возвращения в Россию Алексей перестал общаться со старыми товарищами и начал читать проповеди у метро, окончательно ударившись в религию. Некоторые люди реагируют на его “выступления” агрессивно и даже бьют мужчину за его позицию.

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Автор: Марина Вебер

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