Мария Шукшина показала, как выглядела 20 лет назад
Отечественная актриса Мария Шукшина продемонстрировала поклонникам, как выглядела 20 лет назад. Соответствующий пост появился на странице 51-летней артистки в Instagram.
В своем профиле Мария Шукшина разместила коллаж, совмещающий несколько снимков. Один из них наложен сверху и сделан порядка 20 лет назад, когда актриса снималась в сериале “Приключения мага”. На втором кадре звезда позирует в фиолетовом платье во время работы над новым проектом, чьи съемки продолжаются полным ходом. Артистка отметила, что таким образом решила стать частью флэшмоба #10yearchallenge, но удвоила разницу в возрасте между фото. Своих фолловеров Шукшина призвала присоединяться к челленджу.
В комментариях подписчики отметили, что с годами актриса не стала выглядеть хуже и только расцвела за это время. Некоторые пользователи Сети и вовсе не смогли разглядеть разницы между кумиром тогда и сейчас.