Lenovo планирует выпустить первый ноутбук на платформе Snapdragon 8cx и с модемом 5G
На выставке Computex 2019 в Тайване будет официально представлен новый продукт Lenovo. О выпуске ноутбука объявили ещё в декабре 2018 года.
Устройство Lenovo разработали на платформе Snapdragon 8cx, которая считается самой мощной. Она рассчитана для ноутбуков, которые постоянно подключены к Интернету.
На одном из сайтов разместили картинку новинки с модемом 5G. Стоимость ноутбука ожидают высокой, примерно 1000$ в розничной цене.
Более детальной информации компания Lenovo не предоставляет. Новинку можно будет посмотреть на выставке Computex 2019, которая стартует в конце следующей недели.
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Устройство Lenovo разработали на платформе Snapdragon 8cx, которая считается самой мощной. Она рассчитана для ноутбуков, которые постоянно подключены к Интернету.
На одном из сайтов разместили картинку новинки с модемом 5G. Стоимость ноутбука ожидают высокой, примерно 1000$ в розничной цене.
Более детальной информации компания Lenovo не предоставляет. Новинку можно будет посмотреть на выставке Computex 2019, которая стартует в конце следующей недели.
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Автор: Теодорович Анастасия
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