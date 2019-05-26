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Технологии

Lenovo планирует выпустить первый ноутбук на платформе Snapdragon 8cx и с модемом 5G

На выставке Computex 2019 в Тайване будет официально представлен новый продукт Lenovo. О выпуске ноутбука объявили ещё в декабре 2018 года.
Lenovo планирует выпустить первый ноутбук на платформе Snapdragon 8cx и с модемом 5G


Устройство Lenovo разработали на платформе Snapdragon 8cx, которая считается самой мощной. Она рассчитана для ноутбуков, которые постоянно подключены к Интернету.

На одном из сайтов разместили картинку новинки с модемом 5G. Стоимость ноутбука ожидают высокой, примерно 1000$ в розничной цене.

Более детальной информации компания Lenovo не предоставляет. Новинку можно будет посмотреть на выставке Computex 2019, которая стартует в конце следующей недели.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 16:36


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