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Наука

Ученые рассказали, когда женщины бывают «немножко беременны»

Ученые рассказали, что означает понятие «немножко беременна», и когда с ним может столкнуться женщина. По словам специалистов, такую ситуацию они называют скрытой беременностью, возникнуть она может у дам, представляющих разные слои общества, а спровоцировать ее могут как социальные, так и физиологические или психические причины.
Ученые рассказали, когда женщины бывают «немножко беременны»

Понятия скрываемая или отрицаемая беременность появились у медиков несколько столетий назад. Тогда были строгие общественные нравы, которые вынуждали незамужних женщин скрывать свое положение. Они в итоге заявляли, что не знали о своем состоянии, однако им никто из окружения не верил. Впрочем, подобные случаи случаются и в современном мире. Причем отрицают свою беременность и, вполне благополучные дамы. Медики подозревают, что большая часть таких пациенток страдает от психических отклонений. Типичными признаками у таких женщин специалисты называют низкий уровень интеллекта и несоответствующий нормам социально-экономический статус, слишком молодой возраст, сексуальную безграмотность и социальную изоляцию. В качестве примера ученые приводят случай в Лозанне, когда скорая помощь доставила в клинику молодую девушку с сильными судорогами и кровотечением. Анализы показали, что она недавно рожала. Как выяснилось позже, девушка страдала от задержки развития, лишнего веса и опухоли мозга. Через время она призналась, что родила дома, а беременность скрывала по причине сложных отношений с родителями. Пациентке было 19 лет.

Бывают и другие случаи, когда женщина действительно не знает о том, что беременна. Согласно статистическим данным, одна из 475 женщин узнает о своей беременности на самых последних сроках, а одна из 2 500 - во время родов. Поясняют это медики тем, что женский организм научился хитрить. Между тем скрываемая беременность может быть опасна как для здоровья будущего младенца, так и здоровья самой матери. Ученые считают, что природа данного явления бессознательна и предлагают называть его не скрываемой, а скрытой беременностью. Она может встречаться у женщин, вынашивающих плод с патологиями или в условиях сильного стресса, когда матери требуются дополнительные ресурсы.
Ученые рассказали, когда женщины бывают «немножко беременны»

Явление получило название cryptic pregnancy, а в список факторов, которые могут к нему привести, вошли избыточная масса тела, некорректный тест, нарушения месячного цикла, диагноз бесплодие, стресс и психоэмоциональные расстройства. Ученые рекомендуют медикам скорой службы исследовать на беременность всех женщин, пребывающих в репродуктивном периоде и поступающих с жалобами на боли в животе или хотя бы с одним из перечисленных выше признаков.

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Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 16:47


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