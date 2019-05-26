Сергей Лазарев с юмором воспринял слухи о появлении у него второго ребёнка
Популярный российский исполнитель Сергей Лазарев, занявший третье место в завершившемся недавно международном конкурсе «Евровидение», с юмором воспринял новость о рождении второго ребёнка. Появившиеся слухи о новорожденной дочери он назвал смешными и совершенно необоснованными.
Недавно в Сети появилась информация о рождении в семье Сергея Лазарева ещё одного ребенка, причём инсайдеры утверждали, что данные абсолютно точные. Исполнитель около двух лет назад признался прессе, что у него есть маленький сын, о котором он раньше не рассказывал, ограждая ребёнка от чрезмерного внимания журналистов и поклонников. В ответ на данные о появлении на свет дочери Лазарев сказал, иногда СМИ лучше самих знаменитостей знают, что происходит в их жизни, посмеявшись над подобными предположениями, сообщает «ФАН».
Сергей Лазарев констатирует, уже давно привык к «сенсациям», которые якобы с ним происходят, поэтому научился реагировать на них с юмором. Новость по поводу дочери для него смешная, так как абсолютно не имеет никаких оснований.