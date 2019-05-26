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Политика / Отдых

Захарова ответила на угрозы Украины о введении новых санкций

Мария Захарова ответила на слова представителей Украины о возможности введения новых санкций против России. Своим мнением представитель МИД РФ поделилась во время общения с журналистами.
Захарова ответила на угрозы Украины о введении новых санкций

Представляющий Киев в Германии Андрей Мельник ранее высказался о том, что Украина намеревается обратиться в находящийся в Гамбурге суд, чтобы там утвердили решение о расширении санкций против РФ. Причиной для таких мер посол назвал тот факт, что Москва отказалась выполнять решение, ранее вынесенное Международным судом по морскому праву. Там распорядились, чтобы российская сторона отпустила задержанных осенью минувшего года украинских моряков.

Комментируя ситуацию, Захарова отметила, что это очередной раз дает понять, что для санкций не обязательно наличие повода. “Их штампуют на потоке”, — высказалась представитель МИД России.

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Автор: Марина Вебер
Сегодня, 16:59


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